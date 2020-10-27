В Украине с 14 ноября ввели карантин выходного дня кафе и ресторанов

В Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение было принято на заседании Кабмина.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что ограничения вводятся на три недели подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.

«Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах», - подчеркнул Премьер-министр.

Никаких новых мер подержки для бизнеса правительство Зеленского не обещает. Предприниматели могут брать льготные кредиты, которые доступны далеко не всем, обещает компенсировать чатсь зарплат в связи с простоем и рассмотрит возможность применения механизма признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством.

Согласно проекту постановления о карантине выходного дня, с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника вводятся такие ограничения:

заведения общепита (рестораны, кафе, бары и тд) могут работать только на вынос;

запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений;

запрещена работа субъектов хозяйственной деятельности и бытового обслуживания населения;

запрещены деятельность учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий.

При этом в выходные разрешается:

работа продуктовых магазинов, аптек, заправок (без зон питания), ветеринарных аптек;

предоставление финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей; работа операторов почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики, деятельность по ремонту и техобслуживанию транспорта, торговля с адресной доставкой, деятельность по техобслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного употребления.

торговая деятельность с применением адресной доставки;

производство аудиовизуальных произведений на ограниченной съемочной площадке.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.