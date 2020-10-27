В Верховной Раде создали рабочую группу по разработке законопроекта о медицинском каннабисе

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине.

Об этом он заявил на брифинге 10 ноября.

По словам Арахмии рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, который может разрешить медицинский каннабис в Украине.

Арахамия уточнил, что там есть 2 принципиальных подхода: разрешить импорт уже готовых препаратов, которые используются в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти путем импортозамещения.