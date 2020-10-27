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Кабмин Украины предлагает интернировать граждан страны-агрессора

Сегодня, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров зарегистрировал законопроект, в котором предлагается определить порядок обращения с военнопленными и представляющими угрозу для Украины гражданами страны агрессора.

Как говорится в сопроводительной записке, с принятием 8 февраля 2006 Закона Украины "О снятии оговорок Украины к Женевским конвенциям о защите жертв войны" от 12 августа 1949 года, Украина в полном объеме взяла на себя международные обязательства по содержанию военнопленных и интернированных лиц в соответствии с нормами, определенными Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним.

Вместе с тем в настоящее время актами национального законодательства Украины порядок обращения с военнопленными и интернированными лицами в особый период не определен, а задача по сбору, сопровождение, охране, содержанию, учету таких лиц не возложена ни на один орган государственной власти.

В связи с этим Кабинет министров предлагает статью 9 дополнить примечанием следующего содержания:

1. В интернированными лицами следует понимать лиц, подвергнутых интернированию (принудительному жительству в определенных местах) граждан государства, угрожающего нападением или осуществляющим агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины.

2. Под военнопленными следует понимать лиц, подпадающих под категории, указанные в статье 4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года;

Переселять граждан страны агрессора предлагают с учетом реальных и потенциальных военных угроз национальной безопасности Украины и при условии, что интернирование является абсолютно необходимым для обеспечения военной безопасности, а принятия других предусмотренных международным правом и законодательством Украины мер недостаточно.

Обжалование указанного решения интернированной лицом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа Президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования.

Проект Закона определяет полномочия и задачи государственных органов по обращению с военнопленными и интернированными лицами
в особый период в соответствии с требованиями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

С этой целью проектом Закона, в частности, предполагается задачи по обеспечению сбора, сопровождения, охраны и содержания военнопленных возложить на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.


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