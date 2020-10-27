Сегодня стартовал очередной раунд переговоров по Донбассу

Очередной раунд переговоров в минском формате стартовал во вторник, 10 ноября, утром. Работу начали две подгруппы Трехсторонней контактной группы, в частности политическая начала обсуждение украинского «Плана действий» по Донбассу.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала украинской делегации в ТКГ.

Во время заседания подгрупп планируется обсудить обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ и обмен взаимно удерживаемыми лицами.

Политическая подгруппа обсуждает «План действий», предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком».

Также там указали, что сегодня в 8:00 утра украинская сторона открыла для работы КПВВ «Гнутово», «Марьинка», «Майорское» (Донецкая область), «Станица Луганская», «Счастье», «Золотое».

Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

«Переговоры продолжаются, появились позитивные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ», — отметили в украинской делегации.

Также отмечается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности.

«Завтра, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций», — отметили в делегации.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного «Плана действий» по Донбассу.

Он, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.