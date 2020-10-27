В Луганской области 104 новых случая COVID-19 и 8 человек умерло

За 9 ноября в Луганской области выявлено 104 новых заболевших COVID-19 и 8 человек умерли от последствий коронавируса.

Наибольший уровень заболеваемости в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Также высокий уровень заболеваемости в Новопсковском и Марковском районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 4643 случая коронавируса, умерли от осложнений 117 человек.

В Украине за сутки выявлено 10179 заболевших и 191 человек умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 747, Житомирской - 646, Киевской - 628, Одесской - 608 и Запорожской - 588 областях.

Наибольшее количество смертей от коронавируса в Донецкой области, где за сутки 25 человек умерли от осложнений.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 479 197 человек, из них выздоровели 214 657 человек, умерли 8756 больных.