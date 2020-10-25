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Потерявшие доход жители Луганской области могут получить денежную помощь от Дании

Сегодня, 11:38 citynews.net.ua | Напечатать

Датский Совет по делам беженцев - Датский Группа по разминированию (DRC-DDG) при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) и правительства Великобритании оказывает финансовую помощь населению Донецкой и Луганской областей, которые экономически пострадали в результате распространения COVID-19 и введения карантина в стране.

Главная цель программы: преодоление и/или смягчения экономических последствий эпидемиологической ситуации в восточной Украине. Для этого предоставляется денежная финансовая помощь на основные жизненные потребности семьям, потерявшим основной источник дохода из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения карантина.

Участниками программы могут стать внутри-перемещенные лица (ВПЛ), а также местные жители, зарегистрированные и проживающие на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. 

Программа предусматривает предоставление единовременной финансовой денежной помощи (помощь будет перечисляться на банковский счет лица-заявителя в гривне).

При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:

Главный критерий:

Наличие в семье как минимум одного трудоспособного члена семьи, который является основным кормильцем семьи и потерял главный источник дохода в результате эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и введением карантинных мероприятий.

Дополнительные критерии (учитываются только при наличии главного):

  • Финансовая уязвимость (низкий доход семьи, отсутствие дополнительного источника дохода в семье, отсутствие сбережений, и т.д.).
  • Социальная уязвимость семьи (например, наличие инвалидности или тяжелых хронических заболеваний у кого-либо из членов семьи; глава семьи - одинокая мать / отец несовершеннолетних детей, наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей проживание в одной семье людей от 50 лет, в высокой группе риска зараженияCOVID-19, и т.д.).

При рассмотрении заявки обязательным условием является наличие справки из центра занятости о суммах выплат (или об отказе в выплатах) за последние 3 месяца.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Телефон для справок:

+380 (63) 751 56 15 Александр
+380 (50) -464-95-04 Алина


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