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В Луганской области за выходные 194 новых случая COVID-19 и 5 умерших

Сегодня, 10:30 citynews.net.ua | Напечатать

За 7-8 ноября в Луганской области выявлено 194 новых заболевших коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли пять жителей области.

Наибольший уровень заболеваемости в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Троицком районе.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 4539 случаев коронавируса и 109 человек умерли от осложнений.

В Украине за последние сутки выявлено 8700 новых больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 748, Харьковской - 717, Запорожской - 683, Житомирской - 636 и Киевской - 590 областях.

С марта в Украине COVID-19 обнаружили в 469 018 человек, из них 209 143 человека выздоровели и 8565 - умерли.


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