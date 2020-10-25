В Луганской области за выходные 194 новых случая COVID-19 и 5 умерших

В Луганской области за выходные 194 новых случая COVID-19 и 5 умершихСегодня, 10:30
За 7-8 ноября в Луганской области выявлено 194 новых заболевших коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли пять жителей области.
Наибольший уровень заболеваемости в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Троицком районе.
Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 4539 случаев коронавируса и 109 человек умерли от осложнений.
В Украине за последние сутки выявлено 8700 новых больных.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 748, Харьковской - 717, Запорожской - 683, Житомирской - 636 и Киевской - 590 областях.
С марта в Украине COVID-19 обнаружили в 469 018 человек, из них 209 143 человека выздоровели и 8565 - умерли.