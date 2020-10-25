В Северодонецке больной пытался взорвать банкомат

Полицейские задержали 23-летнего жителя Северодонецка, который с помощью газового баллона и электрошокера пытался взорвать банкомат.

Сегодня, около 5 утра, сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра по проспекту Гвардейский в Северодонецке.

Сотрудники полиции охраны, немедленно прибыли на место срабатывания сигнализации, задержали мужчину, который пытался взорвать банкомат и завладеть деньгами, которые находились в нем.

Следователи изъяли у мужчины вещественные доказательства (газовый баллон, защитные очки, электрошокер и т.д.). Установлено, что в отношении этого человека летом этого года следователи уже направляли в суд обвинительный акт по статье 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств ...» УК Украины и материалы уголовного производства в которых есть заключение экспертизы, что человек является недееспособным.

Мужчина объясняет следователям свои действия тем, что он психически больным.

Сейчас решается вопрос о задержании его в порядке статьи 208 УК Украины.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Северодонецкого отдела полиции и взрывотехники ГУНП.