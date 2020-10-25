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В Северодонецке больной пытался взорвать банкомат

Сегодня, 11:35 citynews.net.ua | Напечатать

Полицейские задержали 23-летнего жителя Северодонецка, который с помощью газового баллона и электрошокера пытался взорвать банкомат. 
Сегодня, около 5 утра, сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра по проспекту Гвардейский в  Северодонецке.
Сотрудники полиции охраны, немедленно прибыли на место срабатывания сигнализации, задержали мужчину, который пытался взорвать банкомат и завладеть деньгами, которые находились в нем.
Следователи изъяли у мужчины вещественные доказательства (газовый баллон, защитные очки, электрошокер и т.д.). Установлено, что в отношении этого человека летом этого года следователи уже направляли в суд обвинительный акт по статье 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств ...» УК Украины и материалы уголовного производства в которых есть заключение экспертизы, что человек является недееспособным.
Мужчина объясняет следователям свои действия тем, что он психически больным.
Сейчас решается вопрос о задержании его в порядке статьи 208 УК Украины.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Северодонецкого отдела полиции и взрывотехники ГУНП.


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