Для пострадавших от пожаров в Луганской области собрали 1 млн гривень

Более миллиона гривень поступило на счет для оказания материальной помощи пострадавшим в результате пожаров в Луганской области

Как рассказали в пресс-службе ОГА, средства поступают как от населения, общественных организаций, так и от государственных учреждений. В частности, к оказанию помощи присоединились департаменты и управления Луганской областной государственной администрации, от которых поступило почти 400 000 гривень.

«Очень рад, что такое огромное количество людей откликнулась и не остался в стороне от чужой беды. Средства поступают и по сей день от ста гривен до сотен тысяч. Спасибо всем неравнодушным», - сказал глава области Сергей Гайдай.

Также к благотворительности присоединились ООО «Луганскгаз сбыт», Северодонецкая ТЭЦ, Северодонецкая и Лисичанска ВЦА, ГУ ​​«Луганский областной контактный центр», Государственный архив Луганской области, Сватовская райгосадминистрация, Сватовский районный совет, Креминская райгосадминистрация, частные предприниматели.

Сбор средств продолжается. Счет в ПриватБанке № UA813047950000026004053732665, карта 5169 3305 2295 6553