В Луганской области за сутки 110 новых случаев COVID-19, два человека умерли

За 5 ноября в Луганской области выявлено 110 новых заболевших COVID-19. В результате осложнений от последствий коронавируса умерли два пациента.

Наибольший уровень заболеваемости в городах Северодонецк, Лисичанск, Кременской и Старобельский районы.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 4214 заболевших. Из них умерли от осложнений 101 человек.

В Украине ежедневная заболеваемость стремится к 10 тысячам за сутки - за 5 ноября диагноз COVID-19 подтвержден у 9 721 пациентов. Умерли 201 человек.

Лидерами заболеваемости остается Киев - 1002 новых случая, Харьковская область - 801 заболевший, Житомирская 591 заболевший и Одесская область - 554 новых случая коронавируса.