За октябрь в Луганской области заплатили 640 млн налогов

В октябре 2020 от плательщиков Луганщины в сводный бюджет поступило 637 800 000 гривень. Прирост поступлений к аналогичному периоду прошлого года составил 79,1 млн гривень, или 14%. Об этом сообщила начальник Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина.

Из них в государственный бюджет поступило 267,6 млн гривень, а местные бюджеты получили 370,2 млн гривень. Что больше доведенных показателей прошлого года на 43 млн и 36 млн гривень соответственно.

Руководитель налоговой Луганщины отметила, что за январь - октябрь 2020 налоговые поступления в сводный бюджет составляют 5 млрд 314 700 000 гривен. Это на 390,5 млн гривень больше, чем в январе-октябре прошлого года. В государственный бюджет поступило 2 млрд 309 700 000 грн (136 900 000 грн, или +6 проц., фактических поступлений прошлого года), в местные бюджеты - 3 млрд 005 млн грн (253600000 грн, или +9 проц., к поступлениям прошлого года).

Наибольшую долю в наполнении сводного бюджета составляют поступления налога и сбора на доходы физических лиц, за январь - октябрь составили 3 млрд 110 500 000 грн, что на 333 600 000 грн больше поступлений января - октября предыдущего года.