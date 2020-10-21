В Луганской области за сутки 116 новых случаев коронавируса и 6 умерших

За 4 ноября в Луганской области выявлено 116 новых случаев COVID-19. От осложнений коронавируса умерли 6 человек. Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 4104 заболевших, из них 99 человек умерли.

Лидерами по заболеваемости являются города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Сватовский и Старобельский районы

В Украине за сутки выявлено рекордное количество заболевших - всего 9850 человек.

Наибольшее количество заболевших COVID-19 в Киеве, где выявлено 983 новых случая и 11 человек умерли.

Также высокий уровень заболеваемости в Харьковской - 771 человек, Хмельницкой - 550, Запорожской - 523 и Донецкой - 506 областях.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 430467 заболевших, выздоровели 184 782 человека, умерли 7924 человека.