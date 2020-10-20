В Луганской области Попаснянский водоканал отключили от электроснабжения

Сегодня, 4 ноября ЛЭО обесточило объекты Попаснянского водоканала из-за задолженности перед энергопоставщиками более 180 млн гривень.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, Попаснянский районный водоканал от энергоснабжения по требованию «Укринтерэнерго».

Задолженность предприятия возникла из-за поставок воды на оккупированные российскими террористами территории Луганской области.

Для сокращения дефицита средств, Попаснянский водоканал планирует поднять тариф на поставку воды и водоотведение до 80 грн за кубометр, но местные депутаты и военно-гражданская администрация города Попасной против.