В Луганской области Попаснянский водоканал отключили от электроснабжения

В Луганской области Попаснянский водоканал отключили от электроснабженияСегодня, 12:45
Сегодня, 4 ноября ЛЭО обесточило объекты Попаснянского водоканала из-за задолженности перед энергопоставщиками более 180 млн гривень.
Как сообщает пресс-служба ЛЭО, Попаснянский районный водоканал от энергоснабжения по требованию «Укринтерэнерго».
Задолженность предприятия возникла из-за поставок воды на оккупированные российскими террористами территории Луганской области.
Для сокращения дефицита средств, Попаснянский водоканал планирует поднять тариф на поставку воды и водоотведение до 80 грн за кубометр, но местные депутаты и военно-гражданская администрация города Попасной против.