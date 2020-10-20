Более 2000 детей из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма поступили в украинские вузы

В 2020 году более 2000 абитуриентов из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также оккупированного Крыма поступили в украинские вузы.

Как рассказал на брифинге заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко, в 2016 году через центры «Крым-Украина» вступили 153 человека, в 2020 году — 397 человек. Через образовательные центры« Донбасс-Украина „количество лиц, поступивших в украинские вузы выросло почти в два раза. Так в 2016 году количество поступающих составляло 855 человек, в 2020 году — 1629 человек.

При этом большинство поступающих из Донбасса предпочли учебные заведения, которые территориально находятся неподалеку. В частности в Донецкой области.

Абитуриенты из Крыма преимущественно потянулись в вузах Киева.

По информации Минобразования, в среднем, чтобы получить профессию, переезжают 8,4% абитуриентов.

Наиболее привлекательным для молодежи стал Киев — там учится 32% учащихся из других регионов. За ним — Винницкая (15% учащихся), Киевская (12%), Полтавская (9%) и Донецкая (8%) области.