Верховная рада разрешила менять отчество в паспорте

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым разрешила физическим лицам менять отчество. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины.

Согласно пояснительной записке законопроекта №2450, сегодня законодательство относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию, но в нем не предусмотрено права изменения отчества. По мнению авторов законопроекта, это нарушает Конституцию. Поэтому нардепы предлагают внести изменения в гражданский и семейный кодексы и предусмотреть право лица по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и имя.

Законопроектом предлагается утвердить, что лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество. Также лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество - по согласию родителей (или одного из родителей, если другой умер, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка и т.п.).

В случае если над физическим лицом, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя. В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.