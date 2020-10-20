В Луганской области 121 новый заболевший COVID-19 и трое умерших

За 2 ноября в Луганской области выявлен 121 новый заболевший COVID-19 и трое людей умерли от последствий коронавируса. Наибольшее количество заболевших в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.

Всего с начала тестирования в области выявлено 3881 случай коронавируса.

В Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек, умерли 157 больных, выздоровели 5100 пациентов.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 411 093 случая COVID-19. Из них 7 532 человек умерли, 168 868 - выздоровели.