В Луганской области заливают фундамент под 150 метровую телебашню в Попаснянском районе

В Луганской области началось строительство радиотелевизионной передающей станции с башней высотой 150 метров в Попаснянском районе.

В частности, уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, другие подготовительные работы.

Как сообщает пресс-служба ОГА, сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на которую пойдет 260 кубических метров бетона.

«Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство этой РТПС для нас очень важно. Во-первых, она «закроет последнюю дыру» в эфире Луганщины. Во-вторых, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. А это около 200 000 человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции», - прокомментировал событие глава Луганской области Сергей Гайдай.

Проект «Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области» был признан победителем открытого конкурса среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.



Общая стоимость строительства составляет почти 46,8 млн гривень, из которых 18,3 млн - средства областного бюджета.