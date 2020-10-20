» » В Луганской области заливают фундамент под 150 метровую телебашню в Попаснянском районе

В Луганской области заливают фундамент под 150 метровую телебашню в Попаснянском районе

Сегодня, 18:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области началось строительство радиотелевизионной передающей станции с башней высотой 150 метров в Попаснянском районе.
В частности, уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, другие подготовительные работы.
Как сообщает пресс-служба ОГА, сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на которую пойдет 260 кубических метров бетона.
«Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство этой РТПС для нас очень важно. Во-первых, она «закроет последнюю дыру» в эфире Луганщины. Во-вторых, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. А это около 200 000 человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции», - прокомментировал событие глава Луганской области Сергей Гайдай.
Проект «Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области» был признан победителем открытого конкурса среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

 
Общая стоимость строительства составляет почти 46,8 млн гривень, из которых 18,3 млн - средства областного бюджета.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:06

В Луганской области заливают фундамент под 150 метровую телебашню в Попаснянском районе

Сегодня, 14:40

Конституционный кризис: Зеленский и КСУ обменялись обвинениями в узурпации власти

Сегодня, 11:49

В Луганской области 2 района остались в «красной» зоне карантина

Сегодня, 11:30

В Луганской области уже выплатили первую компенсацию пострадавшим от пожаров

Сегодня, 11:25

В Киеве митингуют с лозунгом «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов»

Сегодня, 11:08

В оккупированном Луганске террористы со 2 ноября ужесточают карантин

Сегодня, 10:22

В Луганской области за сутки 93 новых случая COVID-19. Один человек умер

Сегодня, 09:42

Конституционный кризис: Данилов заявил о схожести ситуации с 2014 годом

Сегодня, 09:18

Просто перестать стрелять: За сутки на Донбассе погибли двое военных и двое  - ранены

Вчера, 22:54

Луганская «Заря» уступила «Браге» во втором туре Лиги Европы

Вчера, 19:42

Беларусь запретила въезд через наземные пункты пропуска из всех граничных стран кроме России

Вчера, 14:27

СБУ задержала в Киеве одного из командиров террористической организации «ЛНР»

Новости Украины:

Вчера, 11:22

В этом году «Игри Нескорених 2.0» пройдут в формате онлайн-соревнований

28-10-2020, 14:43

В Киеве школьники выйдут на занятия уже 29 октября

28-10-2020, 12:54

В Харьковской области на газораспределительной подстанции произошел взрыв - 4 человека ранены

27-10-2020, 16:26

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

27-10-2020, 11:38

Как не подхватить вирус в общественном транспорте

25-10-2020, 20:56

В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

22-10-2020, 12:11

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

21-10-2020, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

21-10-2020, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

21-10-2020, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Луганской области заливают фундамент под 150 метровую телебашню в Попаснянском районе » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня