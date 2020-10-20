В Луганской области 2 района остались в «красной» зоне карантина

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 30 октября, обновлены уровне эпидемической опасности распространения COVID-19.

Также с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений на территориях, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, установлены отдельные ограничения.

В Луганской области «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен с ограничениями В Марковском и Троицком районах.

В этих районах гражданам запрещается прием посетителей в развлекательных заведениях, посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Остальная часть Луганской области переведена в «оранжевую» зону карантинных ограничений. А именно города Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 2 ноября 2020 г.