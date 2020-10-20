В Луганской области уже выплатили первую компенсацию пострадавшим от пожаров, охватившим область в сентябре-октябре 2020 года из-за обстрелов и диверсий российских террористов.

Как сообщили в пресс-службе ВГА, по результатам первых заседаний временной комиссии по рассмотрению вопросов выплаты денежной помощи из государственного бюджета пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в сентябре-октябре 2020 на территории Северодонецкого городского совета, на которых рассматривались дела пострадавших, принято решение комиссии о предоставлении такой помощи.

Распоряжениями руководителя ВГА Северодонецка Александра Стрюка №747 и №755 Управлением труда и социальной защиты населения Военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области выплачена помощь первым пострадавшим.

Заседания Комиссии, на которых рассматриваются заявления пострадавших проводятся ежедневно.