В оккупированном Луганске террористы со 2 ноября ужесточают карантин

Оккупировавшие Луганск российские террористы пытаются контролировать распространение эпидемии COVID-19 запретительными мерами.

На фоне отсутствия медикаментов и медиков, террористы решили ограничивать граждан в местах массового скопления.

Начать решили с запрета проведения торжественных регистраций бракосочетания в ЗАГСе - со 2 ноября можно только получить фейковое свидетельство о браке без массовых церемоний.

Под запрет попали мероприятия в ночных клубах (дискотеки), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Срок – со 2 ноября 2020 года до особого распоряжения», – говорится в протоколе заседания ЧСПК.

Тем не менее террористы разрешили со 2 ноября 2020 года осуществлять деятельность кинотеатров, театров, филармоний, и концертных залов.

Со 2 ноября до особого распоряжения предприятия ЖКХ и организации, осуществляющие поставку энергоносителей (газа, электрической энергии), должны временно приостановить работы, связанные с контрольным проведением съемов показаний счетчиков воды, газа и электроэнергии.

Также приостанавливается проведение "проверок", направленных на осуществление контроля, за исключением проведения проверок в сфере ценообразования.