В Луганской области за сутки 93 новых случая COVID-19. Один человек умер

За 29 октября в Луганской области выявлено 93 новых заболевших коронавирусом. Один человек скончался от последствий COVID-19.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 3575 заболевших, из них 70 - умерли от осложнений.

В Украине за сутки выявлено рекордное количество заболевших и умерших с начала эпидемии - лаборатории диагностировали COVID-19 у 8312 человек, 173 больных умерли.

По данным СНБО, наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в Киеве - 741 новый случай, 17 умерших Киевская область - 339 новых случаев, 10 умерших

Харьковская область - 659 новых случаев, 7 умерших

Хмельницкая область - 521 новый случай, 4 умерших

Одесская область - 493 новых случая, 16 умерших

Донецкая область - 466 человек заболели, 8 больных умерли.

С начала эпидемии в Украине переболели новым коронавирусом 378729 человек, из них 7041 умерли от осложнений,