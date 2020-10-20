В Луганской области за сутки 93 новых случая COVID-19. Один человек умер

В Луганской области за сутки 93 новых случая COVID-19. Один человек умерСегодня, 10:22
За 29 октября в Луганской области выявлено 93 новых заболевших коронавирусом. Один человек скончался от последствий COVID-19.
Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.
Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 3575 заболевших, из них 70 - умерли от осложнений.
В Украине за сутки выявлено рекордное количество заболевших и умерших с начала эпидемии - лаборатории диагностировали COVID-19 у 8312 человек, 173 больных умерли.
По данным СНБО, наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в Киеве - 741 новый случай, 17 умерших Киевская область - 339 новых случаев, 10 умерших
Харьковская область - 659 новых случаев, 7 умерших
Хмельницкая область - 521 новый случай, 4 умерших
Одесская область - 493 новых случая, 16 умерших
Донецкая область - 466 человек заболели, 8 больных умерли.
С начала эпидемии в Украине переболели новым коронавирусом 378729 человек, из них 7041 умерли от осложнений,