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Просто перестать стрелять: За сутки на Донбассе погибли двое военных и двое  - ранены

Сегодня, 09:18 citynews.net.ua | Напечатать

29 октября Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреливали позиции украинских военных, нарушая Минские договоренности.

В Луганской области, вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики, при помощи беспилотного летательного аппарата, сбросила выстрел ВОГ-17 позиции ВСУ. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский военный.

В Донецкой области, вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка, российские террористы обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.

В районе Водяного боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельно обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

С начала текущих суток, 30 октября, Вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь российские боевики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды открывали прицельный огонь по позициям ООС неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли.

Напомним, Президент Зеленский считает, что для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе достаточно «просто перестать стрелять».

Это уже не первый случай гибели украинских военных во время нарушения российскими террористами договоренностей о перемирии.


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