Луганская «Заря» уступила «Браге» во втором туре Лиги Европы

Луганская «Заря» уступила португальской «Браге» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Итог матча: «Заря» (Луганск, Украина) – «Брага» (Брага, Португалия) – 1:2 (0:2). Игра проходила на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье.

Счет в игре открыли португальцы уже на 4 минуте — гол забил Паулинью, замкнув фланговый прострел Рикарду Эшгайю. На 11 минуте Николас Гайтан дальним ударом удвоил преимущество в счете.

Два быстрых гола позволили сопернику контролировать всю игру и как итог - поражение луганской команды.

Уже в компенсированное ко второму тайму время на 95 минуте Дмитрий Иванисеня ударом из-за пределов штрафной забил мяч престижа.

Луганчане не набрали ни одного очка в стартовых турах и идут последними в группе G.

В матче 1 тура группового этапа турнира «Заря» уступила английскому «Лестеру Сити» (3:0), который лидирует в группе. «Брага» идет на втором месте, уступая по дополнительным показателям. Третий клуб — АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский. Греческая команда также набрала 0 очков.

Фото: ФК Заря