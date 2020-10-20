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Луганская «Заря» уступила «Браге» во втором туре Лиги Европы

Вчера, 22:54 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская «Заря» уступила португальской «Браге» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Итог матча: «Заря» (Луганск, Украина) – «Брага» (Брага, Португалия) – 1:2 (0:2).  Игра проходила на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье.

Счет в игре открыли португальцы уже на 4 минуте — гол забил Паулинью, замкнув фланговый прострел Рикарду Эшгайю. На 11 минуте Николас Гайтан дальним ударом удвоил преимущество в счете.

Два быстрых гола позволили сопернику контролировать всю игру и как итог - поражение луганской команды.

Уже в компенсированное ко второму тайму время на 95 минуте Дмитрий Иванисеня ударом из-за пределов штрафной забил мяч престижа.

Луганчане не набрали ни одного очка в стартовых турах и идут последними в группе G.

В матче 1 тура группового этапа турнира «Заря» уступила английскому «Лестеру Сити» (3:0), который лидирует в группе. «Брага» идет на втором месте, уступая по дополнительным показателям. Третий клуб — АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский. Греческая команда также набрала 0 очков.

Фото: ФК Заря


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Луганская «Заря» уступила «Браге» во втором туре Лиги Европы