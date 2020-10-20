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Беларусь запретила въезд через наземные пункты пропуска из всех граничных стран кроме России

Сегодня, 19:42 citynews.net.ua | Напечатать

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Под ограничения не подпадают:  

  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
  • члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.


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