Беларусь запретила въезд через наземные пункты пропуска из всех граничных стран кроме России

Беларусь запретила въезд через наземные пункты пропуска из всех граничных стран кроме РоссииСегодня, 19:42
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Под ограничения не подпадают:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.