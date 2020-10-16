НАЗК: Конституционный суд заблокировал назначение чиновников и победителей местных выборов

НАЗК: Конституционный суд заблокировал назначение чиновников и победителей местных выборовСегодня, 09:58
Конституционный Суд Украины лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.
Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов.
Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.
«Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата», - отметил Председатель НАЗК Александр Новиков.
Вчера во исполнение решения Конституционного Суда Украины № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого доступа к электронным декларациям чиновников, а НАЗК прекращает их проверку, хранение и обнародования.
«Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции», - заявил Александр Новиков.