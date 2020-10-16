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В Луганской области за сутки 66 новых случаев COVID-19, один человек умер

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

За 28 октября в Луганской области выявили 66 новых случаев COVID-19, 1 человек умер. Наибольшее количество заболевших в городах Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

Также высокий уровень заболеваемости в приграничных с РФ районах - Троицком и Марковском.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 3482 заболевших и 69 человек умерли от последствий коронавируса.

В Украине за 28 октября COVID-19 диагностировали у 7342 человек, 113 больных умерли, 2990 пациентов выздоровели, 976 человек госпитализированы.

По данным СНБО, наибольшее количество заболевших в Киеве - 577 новых случаев, 5 умерших. Киевская область - 315 новых случаев, 10 умерших.

В Харьковской области - 575 человек заболели и 1 больной умер.

Хмельницкая область - 478 новых случаев, 3 умерших.

Одесская область - 416 новых случаев, 6 умерших.


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