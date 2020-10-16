Российские террористы обстреляли Донецкую область из минометов - ранен один военный

28 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где вечером российские боевики обстреляли позиции ВСУ из миномета калибром 82 миллиметра и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник также обстрелял позиции ВСУ из 82-ммм минометов, гранатометов различных систем и вел прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

Украинский военный получил домедицинскую помощь и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает.

Вместо ответного огня на подавление российских террористов, штаб ООС имени Зеленского заявил, что «о дерзких действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон».