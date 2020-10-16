Во время заседания ТКГ подтвердили открытие КПВВ в Счастье и в Золотом на 10 ноября

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ.

Участники консультаций в Трехсторонней контактной группы договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) - «Золотое» и «Счастье» - 10 ноября 2020 года.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда / выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил госпожу Хайди Грау посетить КПВВ совместно.

В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ «Золотой», который за год трижды находился под обстрелом.