КПВВ в Станице Луганской будет закрыт до 16 ноября

Прекращение пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская» продлено до 15 ноября 2020 из-за неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области и критического уровня заболеваемости. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.

С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего объединенных сил, запрет на пропуск лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» продлен до 16 ноября 2020 года.

Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.

Дополнительно информируем, что по решению командующего операции объединенных сил граждане, имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, через КПВВ «Станица Луганская» могут быть пропущены через линию разграничения к месту регистрации.