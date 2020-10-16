Россия не собирается разблокировать переговорный процесс по Донбассу - Кравчук

Россия не изменит поведение в переговорном процессе трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после проведения местных выборов в Украине. Об этом УНН рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехстороннем контактной группе Леонид Кравчук.

«Россия не разблокирует переговорный процесс после выборов в Украине. Это точно. Я уже это вижу из материалов, которые они раздают. Вот завтра (28 октября — ред.) у нас состоится видеоконференция. Они не собираются идти на компромисс или на какие-то разговоры, где можно было бы делать какие-то уступки навстречу. Они стоят очень твердо, на каких-то непонятных позициях. И эти позиции не дают возможности договариваться. Я не вижу, по крайней мере на завтра (28 октября — ред.), каких-то возможностей договориться. Но все может быть. Посмотрим, как пойдет разговор», — заявил политик.

Напомним, еще в августе Кравчук сообщил, что во время переговоров в трехстороннем контактной группе российская сторона выдвинула ультиматум из-за постановления Верховной Рады о местных выборах. По словам главы украинской делегации, Россия блокировала работу любой из подгрупп, пока не будет рассмотрен упомянутый вопрос.

Речь идет, в частности, о четвертом Пункте постановления Верховной Рады Украины «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» и его соответствии Минским соглашениям.

Добавим, что 30 сентября, во время очередного заседания ТКГ, глава украинской делегации Леонид Кравчук уже призвал уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины.