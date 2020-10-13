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27 октября российские террористы обстреливали Водяное, Пески и Шумы из гранатометов

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

27 октября на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня, вступившие в действие 27 июля 2020.

В Донецкой области боевики обстреляли из автоматического станкового гранатомета поселок Водяное, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, еще два нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где вечером российские террористы обстреливали украинских военных из подствольного гранатомета.
На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.


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