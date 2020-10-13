В Луганской области 95 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 27 октября в Луганской области выявили 95 новых заболевших COVID-19 и трое больных умерли от осложнений коронавируса. Всего с начала тестирования выявлено 3416 заболевших и 68 умерших.

Лидерами по уровню заболеваемости остаются города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

В Украине за последние сутки выявлено 7474 случаев COVID-19, умерли от осложнений 165 больных, выздоровели 3306 человек, были госпитализированы 1100 человек.

По данным РНБО, наибольшее количество новых заболевших в Харьковской области, где выявили 635 новых больных, 11 человек умерли.

Также растет заболеваемость в Одесской области - 567 новых случаев, 13 умерших.

В Киеве - 563 новых случая, 15 умерших. Кроме того, в Киевской области - 309 новых случаев, 14 умерших.

В Днепропетровской области - 497 случаев (419 в Днепре), умерли 12 больных от последствий коронавируса.