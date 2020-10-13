» » Пострадавшим от пожаров жителям Луганской области предлагают срочно оформить документы для получения компенсаций

Пострадавшим от пожаров жителям Луганской области предлагают срочно оформить документы для получения компенсаций

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

В районный бюджет Станицы Луганской поступили средства для выплаты материальной денежной помощи пострадавших в результате пожаров в период с 30.09.2020 по 10.10.2020 года.

Жителям Станично-Луганского района, имущество которых пострадало от пожаров сентябре-октябре надо срочно обратиться за в сельские/поселковые советы и оформить необходимый перечень документов, который прилагается. Этот перечень не является исчерпывающим и может изменяться в соответствии с ситуацией.

Перечень документов для получения компенсации за утраченное в лесных пожарах имущество:

  1. заявление с указанием реквизитов банковской карты (карточного счета в банке), на которую (который) перечисляется помощь, и отметкой, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - Военно-гражданскую администрацию населенных пунктов;
  2. справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
  3. копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего специальный статус;
  4. копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документов с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме случаев, когда пострадавшим является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое в силу своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налога и сообщила об этом в соответствующий контролирующий орган и имеет отметку в паспорте гражданина Украины) (кроме иностранцев и лиц без гражданства).
  5. нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.
  6. копию акта обследования жилья;
  7. информационную справку (вытяг) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установленном порядке на основании акта обследования жилья.

Выплаты будет осуществлять непосредственно Станично-Луганская райгосадминистрация, но при наличии полного соответствующего перечня документов, который пострадавшие должны оформить в сельском/поселковом совете.

Выплата денежной помощи и ее размер определяется в соответствии с распоряжением КМУ от 13.10.2020 № 1269-р, а именно: владельцам жилых домов, разрушенных полностью - 300 тысяч гривень на семью, семьям которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тысяч гривень на семью.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:14

27 октября российские террористы обстреливали Водяное, Пески и Шумы из гранатометов

Сегодня, 10:09

В Луганской области 95 новых случаев COVID-19 и трое умерших

Сегодня, 09:50

Пострадавшим от пожаров жителям Луганской области предлагают срочно оформить документы для получения компенсаций

Вчера, 16:20

31 октября Лисичанску отключат воду из-за долгов

Вчера, 16:01

6 областей уже посчитали все бюллетени на местных выборах

Вчера, 15:09

Северодонецкий «Азот» запускает производство медицинского кислорода

Вчера, 12:55

В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

Вчера, 12:39

В Луганской области гражданин РФ попросил убежища в Украине - говорит поддерживал Азов

Вчера, 11:10

В Украине повышают цену на газ для населения - более 8000 гривень за тысячу кубометров

Вчера, 10:27

Российские террористы обстреляли Широкино, Марьинку и Авдеевку

Вчера, 10:23

В Луганской области 88 новых случаев COVID-19

26-10-2020, 18:31

В Луганской области главу комиссии поймали на фальсификации выборов

Новости Украины:

Вчера, 16:26

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

Вчера, 11:38

Как не подхватить вирус в общественном транспорте

25-10-2020, 20:56

В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

22-10-2020, 12:11

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

21-10-2020, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

21-10-2020, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

21-10-2020, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

16-10-2020, 14:08

Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции за «Крымский мост»

16-10-2020, 12:20

В чем преимущества аккумуляторного заклепочника? Сферы применения инструмента

13-10-2020, 17:07

СБУ задержала на взятке начальника отдела таможенного оформления поста «Киев-западный»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

Пострадавшим от пожаров жителям Луганской области предлагают срочно оформить документы для получения компенсаций » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня