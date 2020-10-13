Пострадавшим от пожаров жителям Луганской области предлагают срочно оформить документы для получения компенсаций

В районный бюджет Станицы Луганской поступили средства для выплаты материальной денежной помощи пострадавших в результате пожаров в период с 30.09.2020 по 10.10.2020 года.

Жителям Станично-Луганского района, имущество которых пострадало от пожаров сентябре-октябре надо срочно обратиться за в сельские/поселковые советы и оформить необходимый перечень документов, который прилагается. Этот перечень не является исчерпывающим и может изменяться в соответствии с ситуацией.

Перечень документов для получения компенсации за утраченное в лесных пожарах имущество:

заявление с указанием реквизитов банковской карты (карточного счета в банке), на которую (который) перечисляется помощь, и отметкой, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - Военно-гражданскую администрацию населенных пунктов; справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации; копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего специальный статус; копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документов с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме случаев, когда пострадавшим является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое в силу своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налога и сообщила об этом в соответствующий контролирующий орган и имеет отметку в паспорте гражданина Украины) (кроме иностранцев и лиц без гражданства). нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья. копию акта обследования жилья; информационную справку (вытяг) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установленном порядке на основании акта обследования жилья.

Выплаты будет осуществлять непосредственно Станично-Луганская райгосадминистрация, но при наличии полного соответствующего перечня документов, который пострадавшие должны оформить в сельском/поселковом совете.

Выплата денежной помощи и ее размер определяется в соответствии с распоряжением КМУ от 13.10.2020 № 1269-р, а именно: владельцам жилых домов, разрушенных полностью - 300 тысяч гривень на семью, семьям которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тысяч гривень на семью.