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31 октября Лисичанску отключат воду из-за долгов

Сегодня, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

31 октбря 2020 года энергетики планируют обесточить КП «Лисичанскводоканал» из-за долгов за электроэнергию.
Причиной является задолженность коммунального предприятия перед энергетиками, которая образовалась в период до 01.01.2019 — 166,8 млн гривень и в сентябре 2020 года, когда за распределение электроэнергии долг составил более 1,5 млн  гривень, за реактивную электроэнергию — 10 тыс грн.
«Луганское энергетическое объединение» требует от Лисичанского водоканала не нарушать гарантийные обещания и советует оплатить долги за электроэнергию. Только на таких условиях можно начинать диалог.
А потребители данного водоканала, которые дисциплинированно платили за услуги водоснабжения и канализации, имеют задуматься — куда пошли их деньги.

Напомним — еще в прошлом году глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обещал помочь Лисичанску с погашением текущего потребления электроэнергии и с долгами.

Также навести порядок с коммунальными предприятиями и их расчетами было главным мотивом ввода в Лисичанске военно-гражданской администрации. Тем не менее популистские обещания так и остались обещаниями — долги за воду никуда не делись, а страдать от незнания законов экономики чиновниками будут все жители города.


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