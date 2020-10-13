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Северодонецкий «Азот» запускает производство медицинского кислорода

Сегодня, 15:09 citynews.net.ua | Напечатать

На Северодонецком объединении «Азот», входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску кислорода медицинского качества.

«Предприятие подготовило и подало в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения пакет документации, необходимой для возобновления производства медицинского кислорода, – заявил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «АЗОТ», во время рабочего совещания с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем. – Все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе непростая эпидемическая ситуация с COVID-19. Медицинский кислород сегодня очень нужен больницам и медицинским центрам».

Северодонецкий «Азот» уже получил лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.

Производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества. По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, с возобновлением на «Азоте» производства медицинского кислорода регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19.

Кислород является одним из побочных продуктов производства азотных удобрений. Благодаря тому, что на Северодонецком «Азоте» весной был восстановлен полный производственный цикл по выпуску минеральных удобрений, сегодня у предприятия есть технологическая возможность производить кислород медицинского качества.

Медицинский кислород используется при подготовке специальных обогащенных дыхательных газовых смесей. Они применяются в медицине для лечения различных болезней, которые связаны с нарушением работы органов дыхания, а также ряда патологий желудочно-кишечного тракта. Основные потребители медицинского кислорода – больницы, поликлиники, санатории, другие медицинские учреждения.


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