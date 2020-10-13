» » В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке с 26 октября стартовал отопительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, по состоянию на 08 утра 27 октября, из 710 жилых домов, обслуживаемых КП «Жилсервис «Рассвет», циркуляция теплоносителя осуществляется в 219 домах.

В случае аварийных ситуаций и для уточнения графика включения отопления можно обращаться по телефонам для справок:

Аварийно-диспетчерская служба КПЖ «Рассвет»

Круглосуточная служба КП «Жилсервис «Рассвет»:

  • 70-22-96
  • 4-85-98
  • 095-790-33-07

С 08-00 ч. до 17-00 Диспетчерская КПЖ «Рассвет»:

  • Диспетчерская КПЖ «Світанок» по ул. Богдана Орешников, 3 «а» (старая часть города): 4-84-42 и 4-81-03
  • Диспетчерская КПЖ «Світанок» по пр. Космонавтов, 9 «а» (новая часть города): 70-11-90

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:20

31 октября Лисичанску отключат воду из-за долгов

Сегодня, 16:01

6 областей уже посчитали все бюллетени на местных выборах

Сегодня, 15:09

Северодонецкий «Азот» запускает производство медицинского кислорода

Сегодня, 12:55

В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

Сегодня, 12:39

В Луганской области гражданин РФ попросил убежища в Украине - говорит поддерживал Азов

Сегодня, 11:10

В Украине повышают цену на газ для населения - более 8000 гривень за тысячу кубометров

Сегодня, 10:27

Российские террористы обстреляли Широкино, Марьинку и Авдеевку

Сегодня, 10:23

В Луганской области 88 новых случаев COVID-19

Вчера, 18:31

В Луганской области главу комиссии поймали на фальсификации выборов

Вчера, 17:51

В Северодонецке спасатель обеспечивал наркоманов амфетамином

Вчера, 14:07

Ощадбанк продлил действие карточек переселенцев до 1 января 2021 года

Вчера, 13:27

В ОПОРЕ считают нарушением Конституции отмену выборов в Луганской и Донецкой областях

Новости Украины:

Сегодня, 16:26

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

Сегодня, 11:38

Как не подхватить вирус в общественном транспорте

25-10-2020, 20:56

В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

22-10-2020, 12:11

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

21-10-2020, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

21-10-2020, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

21-10-2020, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

16-10-2020, 14:08

Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции за «Крымский мост»

16-10-2020, 12:20

В чем преимущества аккумуляторного заклепочника? Сферы применения инструмента

13-10-2020, 17:07

СБУ задержала на взятке начальника отдела таможенного оформления поста «Киев-западный»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

Круглосуточная служба КП «Жилсервис «Рассвет»