В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

В Северодонецке с 26 октября стартовал отопительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, по состоянию на 08 утра 27 октября, из 710 жилых домов, обслуживаемых КП «Жилсервис «Рассвет», циркуляция теплоносителя осуществляется в 219 домах.

В случае аварийных ситуаций и для уточнения графика включения отопления можно обращаться по телефонам для справок:

Аварийно-диспетчерская служба КПЖ «Рассвет»

Круглосуточная служба КП «Жилсервис «Рассвет»:

70-22-96

4-85-98

095-790-33-07

С 08-00 ч. до 17-00 Диспетчерская КПЖ «Рассвет»: