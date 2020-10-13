В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710Сегодня, 12:55
В Северодонецке с 26 октября стартовал отопительный сезон.
Как сообщили в пресс-службе городского совета, по состоянию на 08 утра 27 октября, из 710 жилых домов, обслуживаемых КП «Жилсервис «Рассвет», циркуляция теплоносителя осуществляется в 219 домах.
В случае аварийных ситуаций и для уточнения графика включения отопления можно обращаться по телефонам для справок:
Аварийно-диспетчерская служба КПЖ «Рассвет»
Круглосуточная служба КП «Жилсервис «Рассвет»:
- 70-22-96
- 4-85-98
- 095-790-33-07
С 08-00 ч. до 17-00 Диспетчерская КПЖ «Рассвет»:
- Диспетчерская КПЖ «Світанок» по ул. Богдана Орешников, 3 «а» (старая часть города): 4-84-42 и 4-81-03
- Диспетчерская КПЖ «Світанок» по пр. Космонавтов, 9 «а» (новая часть города): 70-11-90