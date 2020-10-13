В Украине повышают цену на газ для населения - более 8000 гривень за тысячу кубометров

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» с ноября повышает стоимость природного газа для населения на 25,7%. Об этом свидетельствует информация о тарифах на сайте компании.

С 1 ноября цена за м³ газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 грн/м³ с НДС и без учета стоимости доставки газа. В октябре цена за м³ составляла 4,70 грн.

Для жителей Луганской области стоимость 1000 кубометров газа составит в среднем около 8125 гривень без платы за транспортировку.

Согласно информации Луганскгазсбыт, полная стоимость 1000 кубометров газа в Луганской области для бытовых потребителей составляет 8289,60 гривень. из них НДС - 1381,60 гривень, стоимость газа - 6908,00 гривень и стоимость транспортировки - 163,89 гривень.