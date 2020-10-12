Российские террористы обстреляли Широкино, Марьинку и Авдеевку

26 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Донецкой области стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

По мнению штаба ООС, обстрелы не представляли опасности для жизни украинских военных, поэтому огонь в ответ не открывался.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.