Российские террористы обстреляли Широкино, Марьинку и Авдеевку

Российские террористы обстреляли Широкино, Марьинку и АвдеевкуСегодня, 10:27
26 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В Донецкой области стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
По мнению штаба ООС, обстрелы не представляли опасности для жизни украинских военных, поэтому огонь в ответ не открывался.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.