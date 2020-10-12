В Луганской области 88 новых случаев COVID-19

За 26 октября в Луганской области выявлено 88 новых заболевших COVID-19. Всего с начала тестирования выявлено 3321 случаев коронавируса, 61 человек умер.

Наибольшее количество новых заболевших выявляется в городах Лисичанск и Северодонецк, а также в Попаснянском районе.

В Украине за сутки выявлено 6 677 новых заболевших, госпитализированы 1 022 человека, умерли 126 больных, выздоровели 2799 человек.

По данным СНБО, наибольшее количество новых случаев коронавируса продолжают фиксировать в Харьковской области, где за минувшие сутки обнаружили 556 новых случаев заболевания, 9 больных умерли.

В Киеве зафиксировали 525 новых случаев, 7 умерших.

В Киевской области - 311 новых случаев, 8 умерших.

Во Львовской области - 478 человек заболели, 14 больных умерли за сутки.

В Одесской области - 461 новый случай, 5 умерших.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 355 601 заболевших, от осложнений в результате коронавирусной болезни умерли 6590 человек, выздоровели - 145 336.