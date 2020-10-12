В Луганской области главу комиссии поймали на фальсификации выборов

В Луганской области полицией зарегистрировано 16 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, по каждому из которых проводятся проверки.

В Марковской отдел полиции поступило сообщение об уничтожении головой УИК протокола результатов выборов поселкового головы.

При проведении сотрудниками следственно-оперативной группы проверки данного сообщения был установлен факт попытки головой УИК уничтожить протокол результатов выборов поселкового головы.

Кроме того, был выявлен факт фальсификации избирательной документации.

По результатам проверки открыто уголовное дело по статье 158-3 ч.3 УК Украины «Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума».