В Северодонецке спасатель обеспечивал наркоманов амфетамином

Следователи территориального управления ГБР задержали работника ГУ ДСНС Украины в Луганской области во время сбыта психотропных веществ.

По предварительной информации, спасатель одного из отделений Государственной пожарно-спасательной части города Северодонецк организовал «бизнес» по продаже местным наркозависимым амфетамина.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты сбыта наркотического вещества работником ДСНС и после получения им 14 000 гривен от продажи очередной партии наркотиков, спасатель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.