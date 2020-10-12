Ощадбанк продлил действие карточек переселенцев до 1 января 2021 года

Жители оккупированных районов Луганской и Донецкой областей смогут после отмены карантинных ограничений получить все социальные выплаты - счета в Ощадбанке не будут заморожены до 1 января 2021 года.

Как сообщили в Минреинтеграции, действие карт Ощадбанка, держателями которых являются внутренне перемещенные лица, и обслуживаются по тарифным пакетом «Мой счет», продлено до 1 января 2021 года.

То есть, если срок действия карточек истекает во время карантина, они не будут блокироваться до 1 января 2021 года.

«Благодаря консолидированной работе и пониманию Ощадбанком необходимости защиты прав наших граждан с временно оккупированных территорий, мы смогли найти общее решение и продлить действие карточек, чтобы люди не стали заложниками ситуации из-за карантина и временных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19», - отметила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.