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В ОПОРЕ считают нарушением Конституции отмену выборов в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать

На фоне развития государства в вопросе обеспечения избирательных прав отдельных групп граждан, негативным проявлением кампании стало решение не проводить выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, где около 500 тысяч избирателей были лишены права голоса.

Отмена выборов в районах подконтрольных Украине не была должным образом обоснована и имеет признаки нарушения конституционных прав граждан.

По мнению ОПОРы, этот вызов для избирательных прав граждан должен быть устранен путем неотложной реакции со стороны Верховной Рады Украины.

По предварительным результатам наблюдения, ОПОРА констатирует высоко конкурентный характер местных выборов, которые в целом соответствовали законодательству Украины. Граждане Украины имели широкий и разнообразный выбор среди кандидатов (партий), которые были обеспечены достаточными условиями и ресурсами для проведения масштабных предвыборных кампаний.

Зафиксированные наблюдателями нарушения могли существенно повлиять на результаты волеизъявления в конкретных территориальных общинах, но причины их появления были разными, ответственность за них распределяется между различными субъектами избирательного процесса и они не были централизованно спланированными в пределах страны.

При этом ОПОРА зафиксировала достаточно массовые нарушения процедур организации выборов и проведения кампаний, инциденты с несоблюдение порядка ведения предвыборной агитации и попытками подкупа избирателей, злоупотреблениями административными ресурсами и искажениями процедуры изменения избирательного адреса. Части таких нарушений, в частности процедурных, можно было бы избежать в случае заблаговременной подготовки государства к имплементации нового Избирательного кодекса, внесенных изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и надлежащего просвещения членов избирательных комиссий, представителей политических партий и избирателей.

Несмотря на ограниченность времени для подготовки, ОПОРА отмечает активную позицию Национальной полиции Украины по выявлению и предупреждению избирательных нарушений, а также повышение соответствующей квалификации своих сотрудников.

ОПОРА отмечает усилия государства, которые были приложены для усиления стандартов обеспечения избирательных прав граждан и инклюзивности избирательного процесса.

Весомую роль в этом сыграл украинский парламент, который ввел обязательные механизмы обеспечения равного участия мужчин и женщин в выборах и гарантии реализации избирательных прав внутренне перемещенных лиц и внутренних трудовых мигрантов. Не менее важным фактором процесса стала и проактивная позиция ЦИК в вопросах обеспечения избирательных прав граждан на уровне подзаконных актов и их практического применения, внедрения новых подходов к просвещению избирателей.



Теги: Выборы-2020 ОПОРА

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В Луганской и Донецкой областях 500 тысяч граждан были лишены права голосовать на местных выборах