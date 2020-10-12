Контрразведка СБУ задержала в Луганской области боевика, который находился в розыске 5 лет

В Новоайдарском районе Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой «ЛНР», который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленник задержан контрразведчиками во взаимодействии с военнослужащими 14-й ОМБр имени князя Романа Великого Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка.

По данным следствия Службы безопасности Украины, уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическиим группировкам в конце 2014 года. В составе так называемой «4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР» он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО / ООС.

Следователями органов безопасности задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.