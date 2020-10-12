В Луганской области будут судить Новоайдарского полицейского за взятку в 18 тыс гривень

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника Новоайдарского отдела полиции в Луганской области. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом за использование служебных полномочий.

Следствием установлено, что летом 2020 заместитель начальника отдела полиции - начальник следственного отделения Новоайдарского ОП ГУНП в Луганской области требовал и получил взятку за закрытие уголовного производства, которое расследовали подчиненные ему следователи полиции. Непривлечение лица к уголовной ответственности за мошенничество начальник следственного отделения оценил в 18 тысяч гривень.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - отдел внутренней безопасности ГУ ДФС в Днепропетровской области.