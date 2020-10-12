За выходные в Луганской области выявили 150 новых случаев COVID-19

За субботу и воскресенье в Луганской области выявили 150 новых заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека.

24 октября наибольшее количество заболевших было выявлено в Северодонецке - 20 человек, Лисичанске - 11 Рубежном - 11 Беловодском районе - 1, Белокуракинском - 3, Кременском - 4, Марковском - 2, Меловском - 8, Новоайдарском - 1, Попаснянском - 5, Сватовском - 1, Станично Луганском - 4, Старобельском - 15.

В Украине за 25 октября диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, 73 пациента умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.

По данным СНБО, больше всего заболевших выявлено в Харьковской области - 478 новых случаев, 2 умерших.

Также среди лидеров по заболеваемости Одесская область - 348 новых случаев, 5 умерших и Житомирская, где выявлено 345 новых случаев, 7 умерших.