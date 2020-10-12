Российские террористы обстреливали ВСУ под Авдеевкой

Российские террористы обстреливали ВСУ под АвдеевкойСегодня, 09:56
За 25 октября одно нарушение достигнутых договоренностей о прекращении огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано.
Вечером боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки из ручного противотанкового гранатомета.
По мнению штаба ООС, провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.