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Жители Луганской области хотели устроить фальсификацию выборов в селе Гатне под Киевом

Сегодня, 09:18 citynews.net.ua | Напечатать

Массовое изменение места голосования людей из другого региона страны для фальсификации выборов на избирательном участке в Киево-Святошинском районе обнаружили работники местного отдела полиции. 

Как сообщили в полиции Киева, один из фигурантов обратился к своему товарищу с предложением заработка - найти как можно больше людей, чтобы те поехали в Киевскую область и проголосовали в день выборов при определенном кандидата.

Тот человек в свою очередь взял себе в помощники жену и сына. Они совместно нашли 28 человек, согласились за 500 гривен проголосовать за конкретного кандидата в селе Гатне, что в двух километрах от Киева.

Организаторы «карусели» приобрели билеты своим «избирателям» на поезд в столицу, где по приезду встретили их на микроавтобусе. Далее их путь шел на избирательный участок в селе Гатное Киево-Святошинского района.

Однако осуществить свой преступный умысел они не смогли - автобус остановили правоохранители и водителя с 28 пассажирами доставили в Киево-Святошинский отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.


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Жители Луганской области хотели устроить фальсификацию выборов в селе Гатне под Киевом