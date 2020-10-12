В Луганской области проголосовали 37,2% избирателей на местных выборах

В Луганской области завершилось голосование на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Всего проголосовали 37,2% избирателей.

Процесс волеизъявления граждан завершился в 20:00, все 307 избирательных участков закрыты. По оперативной информации в голосовании приняли 92415 с 248174 избирателей, или 37,2% от общего числа избирателей.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, самая высокая избирательная активность граждан в Троицком районе. Здесь проголосовали 48,5% избирателей, самая низкая в Старобельском - 29,6%.

В сутки, 25 октября, с 00.00 до 20.00 ГУНП в Луганской области зарегистрировано 72 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.