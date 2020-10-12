Явка на выборах в Луганской области всего 24 процента. Больше всего нарушений - в Рубежном

По состоянию на 15.00 в Луганской области проголосовали 59478 из 248174 человек, или 24% от общего числа избирателей. Самая высокая избирательная активность граждан в Троицком районе. Здесь проголосовали 37% избирателей, самая низкая в Новопсковском - 18,2%.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, на 14.00 зарегистрировано 40 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто одно уголовное производство по факту открытого хищения чужого имущества, а именно видеокамеры на УИК в Сватовском районе (статья 186 УК Украины).

Составлен один административный протокол по статье 212-20 КУоАП.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Рубежном - 14. В частности, сообщается о фактах размещения наружной рекламы политических партий.

В Старобельском районе на избирательном участке кандидат в депутаты взяла бюллетени и ушла с ними в коридор.

В Кременском - 6 нарушений , в том числе, сообщение о том, что председатель сельского совета и председатель общественного совета развозят пакеты по поселкам с агитацией за одного из кандидатов, а также о возможном подвозе на избирательные участки граждан для голосования.